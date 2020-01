Virus de Wuhan : le nombre d’opérateurs répondant au numéro d’urgence augmenté

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Santé a présenté de nouvelles mesures destinées à contenir la propagation du virus 2019-nCoV.Invité hier soir sur le plateau d’une émission télévisée de la chaîne KBS, Park Neung-hoo a précisé que le gouvernement allait améliorer l’accès au numéro d’urgence 1339 du Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC). A cet effet, il s’est engagé à faire passer de 19 à 100 le nombre d’opérateurs répondant aux appels des citoyens.Après l’identification de quatre cas de contamination dans le pays, les appels ne cessent d’affluer et beaucoup se plaignent de ne pas pouvoir joindre le numéro.Le ministre a profité de son intervention télévisée pour expliquer les modalités du rapatriement aérien des sud-Coréens depuis Wuhan, qui aura lieu jeudi et vendredi.Selon Park, près de 700 ressortissants ont souhaité rentrer et ils feront tous l’objet d’un suivi médical dès leur arrivée. Ceux qui présentent des symptômes du coronavirus seront mis à l’isolement et les autres seront regroupés dans deux lieux où ils devront rester isolés pendant 14 jours, durée maximale estimée pour l’incubation de la maladie.