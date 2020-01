JO de Tokyo 2020 : combien de médailles la Corée du Sud remportera-t-elle ?

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud pourrait occuper le 10e rang du classement général des prochains Jeux olympiques d’été qui se dérouleront du 24 juillet au 9 août à Tokyo. C’est ce qu’estime Gracenote. La société spécialisée dans les données du sport et du divertissement a analysé les résultats récents des compétitions internationales afin de prévoir les performances éventuelles des pays participants.D’après son estimation, le pays du Matin clair décrochera neuf médailles d’or dans cinq disciplines. En football, les hommes de Kim Hak-bum monteront sur la plus haute marche du podium devant les Equatoriens et les Vénézuéliens. Ko Jin-young pour le golf féminin, Kang Chae-young, la formation féminine et l’équipe mixte classique pour le tir à l’arc remporteront également le métal le plus précieux. En taekwondo, Lee Dae-hoon et Jang Jun domineront la compétition, et enfin en escrime, Oh Sang-uk et l’équipe masculine feront preuve de leur excellente compétence pour le sabre.La firme américaine s’attend également à ce que la Corée du Sud engrange 11 médailles d’argent et six de bronze en judo, tir au pistolet, tennis de table et lutte.