John Rood appelle de nouveau Pyongyang à revenir à la table des négociations

Photo : KBS News

Aux Etats-Unis, la commission des forces armées de la Chambre des représentants a organisé hier une audition sur la situation sécuritaire dans la péninsule coréenne. Le secrétaire adjoint à la politique de défense du Pentagone,John Rood, y était présent.A cette occasion, il a affirmé que le seul moyen pour la Corée du Nord de sortir de son isolement était d’engager des négociations avec les Etats-Unis, les qualifiant tout de même de « laborieuses ». Selon lui, le pays communiste ne peut pas continuer à développer à la fois des armes et son économie.Questionné sur l’inquiétude à l’égard d’éventuelles provocations de Pyongyang, Rood s’est voulu rassurant. Il a en effet annoncé que le Pentagone s’y préparait le mieux que possible en renforçant notamment son système anti-missile.Lors de cette audition, il a aussi été question du financement des GI’s stationnés en Corée du Sud. Certains députés, en particulier les démocrates, ont alors pointé du doigt l’administration Trump, qui demande à Séoul de payer en 2020 beaucoup plus que les années précédentes. Selon eux, une telle approche risque de mettre en péril les relations sud-coréano-américaines.Cela dit, le haut responsable du Pentagone a rétorqué que la revalorisation des frais était nécessaire pour maintenir la paix et la sécurité dans la péninsule. Il a aussi évoqué les relations étroites entre la Corée du Nord et son voisin chinois.