Nucléaire nord-coréen : Lee Do-hoon se rend à Bruxelles et à Berlin

Photo : YONHAP News

Le négociateur nucléaire sud-coréen se rendra successivement à Bruxelles et à Berlin. C’est ce qu’a annoncé, hier, le ministère des Affaires étrangères.Dans la capitale belge, où il est attendu aujourd’hui, heure locale, Lee Do-hoon prendra part à la réunion du Comité politique et de sécurité (CoPS) de l’Union européenne. Il rencontrera aussi la secrétaire générale du Service européen pour l'action extérieure (SEAE), Helga Maria Schmid.L’occasion pour le représentant spécial sud-coréen pour la paix dans la péninsule, son titre officiel, d’échanger avec les pays membres de l’Union, notamment sur la politique nord-coréenne de Séoul. Lee présentera aussi aux nouveaux dirigeants de l’UE les moyens de coopération entre le pays du Matin clair et le Vieux Continent pour dénucléariser complètement la péninsule et y pérenniser la paix.Le haut diplomate sud-coréen se dirigera jeudi vers la capitale allemande. La coopération entre les deux pays en matière de désarmement nucléaire de la Corée du Nord sera le principal sujet de discussion avec ses interlocuteurs locaux. Il a rendez-vous notamment avec le ministre adjoint aux affaires étrangères, Niels Annen, et la directrice de la division Asie-Pacifique du ministère des Affaires étrangères, Petra Sigmund. Son voyage s’étendra jusqu’à samedi.À noter que l’Allemagne, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, assure la présidence du comité onusien qui veille à l’application des sanctions contre Pyongyang.