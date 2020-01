Samsung toujours en tête du classement des entreprises sud-coréennes

Photo : YONHAP News

Parmi les quatre premiers conglomérats du pays, Samsung est l’incontestable numéro un, tandis que Hyundai Motor et le groupe SK sont au coude à coude pour la deuxième place. C’est le résultat d’une étude menée par l’institut de recherche CXO, spécialisée dans les analyses des entreprises. Il a comparé notamment leurs chiffres d’affaires et leurs bénéfices d’exploitation de ces cinq dernières années.Dans le détail, les actifs de Samsung ont franchi, l’an dernier, le seuil des 400 000 milliards de wons, soit 308,8 milliards d’euros, alors qu’ils n’avaient atteint que 327 000 milliards de wons, un peu plus de 250 milliards d’euros, en 2015. Sa filiale électronique représentait une part de 53 %.Quant à Hyundai Motor, il a vu ses avoirs reculer en 2019 de 2 000 milliards de wons, environ 1,54 milliards d’euros, en glissement annuel, à 220 000 milliards de wons, quelque 170 milliards d’euros. En 2015, ce chiffre était de 180 000 milliards de wons, soit 139 milliards d’euros.Pendant la même période, les actifs totaux de SK sont passés de 152 000 à 217 000 milliards de wons, autrement dit de 117 à 167,6 milliards d’euros. Si pour le moment, le groupe occupe la troisième marche du podium, il pourrait rapidement détrôner le constructeur automobile. C’est sa filiale fabricant les semi-conducteurs, SK Hynix, qui a dopé ses capitaux.Le quatrième chaebol est le groupe LG qui maintient ses avoirs depuis 2015 à un niveau légèrement supérieur à 100 000 milliards de wons, environ 77 milliards d’euros.