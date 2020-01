Photo : KBS News

Le clip de la chanson « Gangnam Style » du chanteur sud-coréen Psy a franchi la barre des 3,5 milliards de vues sur la plateforme américaine de vidéo, YouTube. C’est désormais le plus regardé parmi les musiques k-pop. Il se classe au 5e rang des contenus vidéo les plus vus à l’échelle mondiale.Ce tube, publié en juillet 2012, a été vu plus de 500 millions de fois les 100 premiers jours. Il a fait le buzz sur le Web avec la fameuse danse du cheval et ses scènes comiques.Face au renouvellement sans cesse de son record, la plateforme américaine a relevé le nombre de vue maximale à plus de 9 trillions (très exactement 9 223 372 036 854 775 808), en 2015 contre 2,1 milliards précédemment.