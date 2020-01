Virus de Wuhan : le gouvernement toujours en alerte

Photo : YONHAP News

Le gouvernement maintient sa cellule dédiée à la lutte contre le nouveau coronavirus, avec à sa tête le ministre de la Santé, et son niveau d’alerte à trois sur une échelle de quatre.Cet après-midi, tous les membres de cette équipe se sont réunis pour faire le point sur l’état actuel des choses, savoir s’il y a des failles dans les mises en quarantaine ou encore plancher sur les mesures supplémentaires à prendre.Afin de prévenir la propagation de la maladie, l’exécutif a d’ores et déjà annoncé qu’il recenserait et surveillerait tous ceux qui sont arrivés de Wuhan, la capitale du Hubei, depuis le 13 janvier, et ce en considération de la période d’incubation estimée à 14 jours. Le gouvernement évalue ce nombre à 3 000, entre le 13 et le 26 janvier.Autre mesure en vue : non seulement les centres médicaux désignés par l’Etat, mais aussi les hôpitaux privés pourront, dès le 5 février, effectuer des examens biologiques rapides.