Virus de Wuhan : Séoul renforce la quarantaine aux aéroports

Les prises de température de tous les voyageurs en provenance de Chine se poursuivent dans les aéroports de Corée du Sud.Ce mercredi, pas moins de 121 appareils au départ de villes chinoises ont atterri à l’aéroport international d’Incheon. Ils transportaient quelque 19 000 passagers. Tous sans exception ont été obligés de se soumettre aux contrôles préventifs de mise en quarantaine, désormais renforcés : remplir un questionnaire sur leur état de santé et se faire prendre leur température d’abord par des caméras thermiques, puis à l’aide de thermomètres médicaux. En cas de suspicion et en fonction des résultats d’un examen épidémiologique, les patients sont immédiatement placés à l’isolement.Pour éviter toute propagation du virus, de plus en plus de compagnies aériennes sud-coréennes décident de suspendre partiellement leurs vols à destination de l’empire du Milieu. Même décision pour certains voyagistes qui proposaient des offres de séjours en Chine.