Le satellite Cheollian-2-A va surveiller les incendies en Australie

Photo : KBS News

Le satellite sud-coréen Cheollian-2-A va être utilisé pour lutter contre les incendies qui continuent à dévaster l’Australie. Météo-Corée va fournir des vidéos de ce satellite météorologique géostationnaire à la demande de son homologue australien.Mis en service l’été dernier, Cheollian-2-A est équipé d’une charge utile permettant de détecter et d’analyser des feux de forêt. La détection se fait toutes les 10 minutes avec une résolution d’image de l'ordre de 2 kilomètres.Neuf types de vidéos seront envoyés, y compris les images infrarouges, du spectre visible et de la vapeur. L’agence sud-coréenne prévoit également de rendre disponible ces données sur son site en version anglaise à partir de ce vendredi.Les incendies, qui ont commencé en Nouvelle-Galles du Sud, se sont répandus partout sur le territoire. D’après le gouvernement australien, 10,7 millions d’hectares de forêts ont disparu et au moins 28 personnes et 1 milliard d’animaux ont été tués depuis le début du mois de janvier.