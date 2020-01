Financement des GI’s : les employés sud-coréens privés de salaire à partir du 1er avril

Photo : YONHAP News

C’est une conséquence de l’impasse des négociations Séoul-Washington sur le financement du stationnement des GI’s dans le sud de la péninsule. Le Commandement des forces américaines en Corée du Sud (USFK) a commencé aujourd’hui à prévenir ses employés sud-coréens qu’ils ne pourraient pas toucher leur salaire temporairement, et seraient donc au chômage technique, à partir du 1er avril. C’est aujourd’hui que le délai de préavis de 60 jours débute, selon la loi américaine concernée.Selon l’USFK, si la Corée du Sud ne partage pas les coûts nécessaires pour ses propres ressortissants, le commandement ne pourra plus les payer, faute de moyens financiers suffisants. Quelque 9 000 personnes sont concernées.Les deux alliés poursuivent leurs discussions visant à déterminer les frais qu'ils doivent assumer respectivement pour le maintien des troupes US au sud du 38e parallèle. A ce jour, aucun accord n'a été conclu.