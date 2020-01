Ahn Cheol-soo quitte le Bareun-Avenir

Photo : YONHAP News

Ahn Cheol-soo a finalement décidé de claquer la porte du Bareun-Avenir. Le centriste, rival de Moon Jae-in à la présidentielle de 2017, l’a annoncé aujourd’hui lors d’une conférence de presse.Une décision qu’il a justifiée suite au rejet de son offre de la part du patron de cette deuxième force de l’opposition, Sohn Hak-kyu. Lundi, une semaine après son retour en Corée du Sud, Ahn lui a rendu visite et lui a demandé de quitter son poste pour mettre en place un comité d’urgence, avec à sa tête lui-même ou une autre personne qui devait être élu par un vote de tous les membres du parti. Il a alors laissé 24h à Sohn pour donner sa réponse.Hier, celui-ci a qualifié cet « ultimatum » d’unilatéral et d’inimaginable. Et dans la foulée, il a catégoriquement rejeté sa proposition.Fondateur du Parti du peuple, aujourd’hui disparu après sa scission en 2018, et candidat malheureux à la mairie de Séoul, également en 2018, Ahn Cheol-soo n’a pourtant pas annoncé son intention de créer un nouveau mouvement dans l’optique des prochaines législatives, prévues le 15 avril. Il s’est contenté de dire qu’il se consacrera entièrement à la construction d’une société impartiale et sûre, et d’une nation où le peuple peut vivre heureux.