Photo : YONHAP News

Du soleil, des nuages, de la pluie… la Corée du Sud passera par tous les temps aujourd’hui. Sur une diagonale allant du nord-ouest au sud-est, des éclaircies illumineront la matinée des sud-Coréens, alors que partout ailleurs, ce sera nuage ou pluie.Dans l’après-midi, les précipitations se préciseront sur un bon quart sud-ouest ainsi que sur la pointe nord-est. Séoul et sa périphérie auront un ciel mi-couvert mi-ensoleillé. Et dans le reste du pays, les nuages dominerontLes températures se maintiennent à des niveaux exceptionnellement hauts. Les maximales atteindront 10°C dans la capitale, à Daejeon et à Daegu, et 11°C à Busan et sur l’île de Jeju.