Coronavirus : report de l’évacuation des sud-Coréens à Wuhan

Quelque 700 sud-Coréens confinés à Wuhan, épicentre du nouveau coronavirus, qui devaient débuter leur évacuation aujourd’hui par charter, ne pourront commencer à quitter la ville chinoise que tard dans la nuit de jeudi à vendredi. En effet, le gouvernement sud-coréen avait initialement projeté un rapatriement aujourd’hui et demain, via quatre avions affrétés spécialement.Selon le consulat de Corée du Sud à Wuhan, les autorités chinoises auraient tardé à donner leur approbation à cette opération. D’après un responsable du ministère des Affaires étrangères, l’administration maintient des concertations étroites avec Pékin et les organes concernés pour procéder à l’évacuation de ses ressortissants le plus rapidement possible. Il se pourrait, cependant, que le nombre d’avions et de vols soit réduit de moitié, autrement dit deux vols, soit un par jour.Le consulat a informé d’urgence, tôt ce matin, ce changement de programme, aux ressortissants concernés.