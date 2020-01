Coronavirus : Pyongyang déploie tous ses efforts pour bloquer la propagation de l’épidémie

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord mobilise, elle aussi, tous ses moyens afin de prévenir la potentielle propagation du nouveau coronavirus venu de Wuhan, en Chine. Pour le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs, tous les organes de l’État doivent se rendre compte que la survie du régime dépend de la réussite ou non du blocage du virus.En effet, Pyongyang a renforcé ses dispositifs sanitaires en proclamant, mardi, « l’état de prévention d’urgence nationale ». Les contrôles vis-à-vis des étrangers comme de ses habitants ont été intensifiés. Des détecteurs infrarouges de température ont été installés à toutes les entrées du territoire et les médecins effectuent, chaque jour, des consultations auprès des citoyens qu’ils prennent en charge. Avant ces mesures, les autorités nord-coréennes avaient interdit les visites de touristes chinois et décidé de mettre en quarantaine, pendant un mois, tous les étrangers venant de Chine.De son côté, interrogé sur une éventuelle coopération préventive avec le Nord, le ministère de la Réunification a répondu qu’elle serait envisagée ultérieurement, en prenant en compte l’évolution de la situation au Sud et les accords intercoréens conclus jusqu’à présent.