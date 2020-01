Photo : KBS News

Après sept mois de baisse consécutifs, l’indice du volume des exportations est reparti à la hausse au mois de décembre dernier.D’après les données communiquées hier par la Banque de Corée (BOK), il a en effet progressé de 7,7 % en glissement annuel pour atteindre 116,5, et ce grâce à l’augmentation des ventes à l’étranger de produits chimiques et des équipements électroniques.En valeur, il a reculé de 0,9 %, à 109,77. Ce sont le charbon et les produits pétroliers qui l’ont pénalisé.En ce qui concerne les importations, l’indice en question a lui aussi grimpé en volume et diminué en valeur : +4,8 % et -1 % respectivement.