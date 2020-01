IA : Chung Sye-kyun promet une déréglementation et des investissements audacieux

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre s’est engagé à amorcer des déréglementations audacieuses et d’importants investissements dans les secteurs liés à l’intelligence artificielle (IA) et aux données. Chung Sye-kyun en a fait part, hier, lors de sa visite dans une entreprise spécialisé sur l’IA, Saltlux.A cette occasion, le nouveau chef du gouvernement a échangé avec des responsables d’une dizaine de sociétés du secteur sur les moyens de renforcer la compétitivité de la Corée du Sud dans les nouvelles industries.C’est la première sortie de Chung dans une entreprise depuis sa prise de fonction mi-janvier. En choisissant cette compagnie, il aurait voulu témoigner de sa volonté de concentrer ses efforts, tout au long de son mandat, sur la relance de l’économie et la croissance par l’innovation.