Photo : YONHAP News

Un séisme de magnitude 3,2 s’est produit dans la nuit de mercredi à jeudi près de Sangju, dans le sud-est de la Corée du Sud. Il était minuit et 52 minutes plus exactement. Son épicentre se trouve à 20 km au nord de la ville, à 21 km de profondeur.D’après Météo-Corée, des secousses ont été légèrement ressenties dans les deux régions proches de son foyer, à savoir les provinces de Gyeongsang du Nord et de Chungcheong du Nord.Leur service d’aide urgente ont répondu à 27 et 22 appels, respectivement, jusqu’à 6h ce matin et un appel a été donné à Daegu, la plus grande ville de la région. Il n’y aurait toutefois pas de dégâts majeurs.