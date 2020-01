Sondage : 63 % des employés sud-coréens comptent travailler au-delà de la retraite

Photo : YONHAP News

Plus de six sud-Coréens sur dix souhaiteraient continuer à travailler, même après leur retraite, alors que le taux d’activité des seniors est déjà relativement élevé dans le pays du Matin clair par rapport à d’autres nations, selon une étude réalisée par l’Institut de recherche du groupe bancaire Crédit Suisse (CSRI).Concrètement, ils sont 63 % à vouloir rester actifs après la retraite. A titre de comparaison : seuls deux pays ont des chiffres plus élevés, à savoir l’Inde avec 75 % et l’Indonésie avec 65 %. Ils sont 18 % en Allemagne, 25 % au Canada et 28 % en Suisse. Sans surprise, le taux est beaucoup plus important dans les pays en voie de développement que dans les nations industrialisées, avec 53 % contre 28 %.Si certains employés sont motivés par le plaisir de travailler, d’autres y voient plutôt une nécessité pour maintenir leur niveau de vie. A la question de savoir s’ils disposent de moyens suffisants pour vivre aisément après leur retraite, 46 % des personnes interrogées des pays industrialisés et 49 % des pays en voie de développement ont répondu négativement.Le CSRI a réalisé son enquête en ligne, en septembre dernier, auprès de 1 000 personnes ayant le droit de vote dans 16 différents pays.