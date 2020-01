Festival de Berlin: Hong Sang-soo de retour avec « The Woman Who Ran »

Photo : YONHAP News

Habitué des grands festivals cinématographiques, et plus particulièrement de ceux de Berlin et de Cannes, le réalisateur sud-coréen Hong Sang-soo sera une nouvelle fois en compétition lors de la Berlinale 2020, la 70ᵉ édition du Festival international du film de Berlin, qui aura lieu du 20 février au 1er mars.« The Woman Who Ran » se disputera le prestigieux Ours d’or aux côtés de 17 autres films. C’est ce qu’a annoncé, hier, le comité d’organisation du festival.Son 24e long-métrage, le septième avec sa maîtresse, la comédienne Kim Min-hee, raconte l’histoire d’une femme qui rencontre trois de ses amis pendant que son mari est parti en voyage d’affaires, pour la première fois après leur mariage.Le directeur artistique du festival, Carlo Chatrian, voit en ce film une chronique sur la condition humaine.C’est la quatrième fois que le prolifique cinéaste sud-coréen est en compétition dans la capitale allemande. Les trois sélections précédentes étaient pour « La nuit et le jour » en 2008, « Haewon et les hommes » en 2013 et « Seule sur la plage la nuit » en 2017, pour lequel Kim Min-hee avait d’ailleurs remporté le prix de la meilleure actrice.