Coronavirus : Moon Jae-in promet un « contrôle sans faille » des bâtiments d’accueil des sud-Coréens arrivant de Wuhan

Photo : YONHAP News

Alors que le rapatriement des sud-Coréens à Wuhan semble imminent, le président de la République a tenu à rassurer les habitants résidant près des bâtiments où ces expatriés vont être mis en quarantaine pendant 14 jours, promettant un « contrôle sans faille » de ces installations. Moon Jae-in a également demandé la compréhension et la coopération des riverains de la ville d’Asan et du district de Jincheon, situés respectivement dans la province de Chungcheong du Sud et du Nord.Le chef de l’Etat a tenu ces propos lors d’une réunion rassemblant les ministres concernées et les maires et gouverneurs des 17 villes principales et des provinces, tenue ce matin à Séoul. Objectif : faire le point sur les dispositifs mis en place pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus.En affirmant ne tolérer « aucun compromis concernant la sécurité des citoyens », le président Moon a mis en garde contre une angoisse exagérée ou une panique non fondée. Dans la foulée, il a appelé le gouvernement et la presse à communiquer toutes les informations de manière transparente et rapide, et averti « de lourdes sanctions » contre toute tentative de diffuser de fausses nouvelles.Enfin, le locataire de la Cheongwadae a demandé au gouvernement de veiller sur la situation macroéconomique et de fournir de l’aide, si nécessaire, et en coopération avec les autorités locales, aux secteurs fragilisés par le prolongement de la situation, à savoir le tourisme, l’hôtellerie et la restauration.