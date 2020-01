Les ALE ont permis à la Corée du Sud d’enregistrer un excédent commercial en 2019

Photo : KBS News

Malgré la détérioration des facteurs extérieurs, dont le conflit commercial Washington-Pékin, la Corée du Sud a enregistré des résultats plutôt satisfaisants avec les partenaires avec lesquels elle a signé un accord de libre-échange (ALE), à savoir les Etats-Unis, l’Union européenne, la Chine ou encore le Canada. Ils ont ainsi contribué à maintenir l’excédent commercial du pays du Matin clair en 2019.D’après les chiffres publiés aujourd’hui par le Service des douanes, les échanges commerciaux avec ces pays se sont élevés à 725,2 milliards de dollars, avec, dans le détail, 398,4 milliards de dollars d’exportations et 326,8 milliards d’importations. Il s’agit d’un recul de 6,2 % sur un an. L’excédent commercial est passé de 104 milliards de dollars à 71,5 milliards de dollars.En revanche, ces résultats sont bien moins bons concernant les échanges avec les pays non signataires de traités bilatéraux. En effet, ils ont chuté de 12,7 % avec un total de 320,4 milliards de dollars, et la balance commerciale était déficitaire, de l’ordre de 32,4 milliards de dollars.