Coronavirus : les villes d’accueil des sud-Coréens de Wuhan renforcent leurs dispositifs préventifs

Photo : YONHAP News

Alors que s’approche l’heure d’arrivée des ressortissants sud-coréens venant de Wuhan, foyer du nouveau coronavirus en Chine, la ville et le district abritant les bâtiments où ils seront placés à l’isolement pendant deux semaines, renforcent leurs mesures préventives, en coopération avec les autorités sanitaires.D’après la municipalité d’Asan, dans la province de Chungcheong du Sud, des véhicules et des équipements de désinfection ont été installés partout dans le centre de formation des policiers, dont le dortoir a été désigné comme lieu d’accueil des expatriés. Un dispositif visant à éviter tout contact avec les habitants de la région durant le trajet des expatriés a également été mis en place.Le gouvernement s’emploie, de son côté, à rassurer les riverains, qui protestent de manière véhémente contre cette décision. Le ministre de l’Intérieur, Chin Young, s’est entretenu avec eux afin d’écouter leurs avis. Et certains d’entre eux sont même allés jusqu’à bloquer l’entrée du bâtiment de mise en quarantaine avec des engins agricoles. Ces barricades sont en cours d’extraction.Par ailleurs, des vivres et d’autres biens nécessaires à la vie quotidienne des sud-Coréens de Wuhan ne devraient plus tarder à arriver dans les installations en question.