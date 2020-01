Coronavirus : crainte des ligues professionnelles de basketball et de volleyball

Photo : KBS News

Le nouveau coronavirus fait également trembler les organisateurs des ligues professionnelles de basketball et de volleyball, dont les saisons se déroulent pendant l’hiver en Corée du Sud. La cause : une éventuelle chute du nombre des spectateurs. Afin de les rassurer, les organisateurs se mobilisent afin d'offrir des conditions sanitaires exceptionnelles.Hier, à la salle sportive de Jamsil, où s’est tenu un match de la ligue professionnelle de basketball, de nombreux amateurs présents portaient un masque. Et le personnel s’occupant des deux équipes présentes sur le parquet en ont distribué à ceux qui n’en avaient pas. Des caméras, équipées de capteurs infrarouges de température, ont été installées à l’entrée du bâtiment et des désinfectants étaient disponibles partout dans la salle. Les supporteurs n’ont pas quitté leur masque de protection de tout le match.Scène similaire dans une autre salle où se déroulait un match de volleyball. Là, une zone d’isolement en cas d’urgence était même prête.Si la situation se prolonge et le climat de peur s’intensifie, non seulement le succès de ces ligues mais aussi le bon déroulement des matchs risquent d’être affectés.