Coronavirus : aucun nouveau cas confirmé, 41 cas suspects mis en quarantaine

Photo : YONHAP News

Le Centre de prévention et de contrôle des maladies (KCDC) fait chaque jour une mise à jour du bilan de la propagation du nouveau coronavirus chinois en Corée du Sud. Jusqu’à 9h ce matin, le pays comptait toujours quatre personnes contaminées. L’état de trois d’entre elles est toujours stable, alors que la quatrième présente les symptômes d’une pneumonie. Aucun nouveau cas n’a été détecté depuis lundi matin.41 personnes sont actuellement placées en quarantaine et 199 autres cas suspects ont été contrôlés négatifs. Ils sont donc sortis de l’isolement.Concernant les 387 individus identifiés avec lesquels les patients contaminés ont été en contact avant d’être pris en charge, 15 ont été soumis à des examens, mais tous se sont avérés être négatifs.Et parmi les 2 991 personnes qui sont arrivées de la ville de Wuhan en Corée du Sud entre le 13 et le 26 janvier, et qui sont suivis les autorités sanitaires, il ne reste désormais plus que 1 085 sud-Coréens et 398 étrangers. Dix d’entre eux présentant plus d’un des symptômes du 2019-nCoV, sont actuellement isolés.Enfin, la procédure de dépistage a été simplifiée. Le KCDC a annoncé qu’une nouvelle méthode, qui prend six heures au lieu de 24 actuellement et permet d’obtenir des résultats fiables, sera distribuée à 18 instituts de recherches en santé et en environnement. Les étapes du dépistage ont également été réduites de deux à une.