Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a un temps très varié aujourd’hui. Pas de grand ciel bleu, mais un jeu de cache-cache entre les nuages et le soleil un peu partout dans le pays, et des pluies sur les extrêmes sud-ouest, sur l’île de Jeju, et nord-est, au-dessus des îlots de Dokdo, voire de la neige dans la province de Gangwon.Le mercure restera élevé pour la saison. Aucune température négative le matin, et l’après-midi, les maximales atteindront 9°C à Daegu, 10°C à Séoul, Daejeon et sur l’île de Jeju, et 11°C à Busan.