Coronavirus : 2 nouveaux cas identifiés en Corée du Sud dont la première transmission interhumaine

Photo : YONHAP News

Le Centre de prévention et de contrôle des maladies (KCDC) a annoncé, en fin de journée, qu'un sud-Coréen âgé de 56 ans, qui a été en contact avec le troisième patient porteur du virus de Wuhan, a également été infecté par le coronavirus 2019-nCoV. Il était suivi activement par les autorités sanitaires et a immédiatement été placé en quarantaine à l’hôpital de l’Université nationale de Séoul.C’est le premier cas de transmission interhumaine dans le pays du Matin clair.Un deuxième sud-Coréen, âgé de 32 ans, qui est revenu en Corée du Sud le 24 janvier dernier après avoir visité Wuhan, en Chine, pour le travail a été placé à l’isolement au Centre médical de Séoul. Pas fiévreux mais victime de toux intermittente due à de l’asthme, il était placé sous surveillance active.Avec ces deux nouveaux cas confirmés aujourd'hui, la Corée du Sud compte désormais six personnes infectées par le nouveau coronavirus.