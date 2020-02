Coronavirus : 368 sud-Coréens de Wuhan sont arrivés à l’aéroport de Gimpo

Photo : YONHAP News

Une première vague de rapatriement des ressortissants sud-coréens de Wuhan a permis de faire revenir 368 personnes. Évacués du berceau du nouveau coronavirus, ils ont été transportés dans un avion spécialement affrété par le gouvernement et sont arrivés ce matin vers 8h à l’aéroport de Gimpo, situé près de Séoul.Plus de la moitié des 720 personnes qui ont demandé leur évacuation a donc été rapatriée. Seuls ceux qui ne présentaient aucun symptôme de l’épidémie ont pu prendre l’avion. En effet, une personne n’a pas pu monter à bord parce qu’elle avait une fièvre supérieure à 37,3 degrés.Le charter a décollé vers 6h de l’aéroport international de Tianhe, situé dans la capitale du Hubei, soit deux heures plus tard que prévu. Un retard justifié par le fait que l’équipe médicale sud-coréenne dépêchée sur place a mené des examens minutieux auprès des passagers.Ces expatriés ont de nouveaux été soumis à des contrôles sanitaires dès leur sortie de l’avion. Ceux ne présentant aucun symptôme seront transférés dans deux centres de formations de fonctionnaires dans le district de Jincheon et dans la ville d’Asan, situés au centre du pays. Ils seront placés à l’isolement pendant 14 jours.Séoul poursuit actuellement les concertations avec Pékin pour fixer un nouveau vol afin d’évacuer le reste des ressortissants qui souhaitent regagner leur pays.