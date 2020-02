Coronavirus : l’OMS décrète l’urgence internationale

Photo : YONHAP News

Le nouveau coronavirus 2019-nCoV, apparu dans la ville de Wuhan, en Chine, ne cesse de gagner le terrain, avec un bilan qui s’alourdit de jour en jour. Face à cela, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrété, le 30 janvier, un état d’« urgence de santé publique de portée internationale » (USPPI).Le directeur général de l’OMS a expliqué que cette épidémie était sans précédent. Il a précisé que 18 nations autres que la Chine ont déjà placé en quarantaine des personnes contaminées et que huit cas de contamination interhumaine ont été relevés dans certains pays tels que le Japon, l’Allemagne et les Etats-Unis.Selon Tedros Adhanom Ghebreyesus, cette situation fait redouter une propagation rapide de l’épidémie dans d’autres nations dont le système de santé publique est particulièrement vulnérable. D’où la décision de décréter l’urgence sanitaire à l’échelle mondiale. Cependant, le patron de l’organisation a salué les grands efforts que le gouvernement chinois a déployé pour stopper tant que possible la propagation de la maladie.À propos de la déclaration d’urgence, il a tenu à préciser qu’ « il ne s’agit pas d’un vote de défiance à l’égard de la Chine ». Avant d’ajouter que l’OMS ne « recommande pas de restreindre les voyages, les échanges commerciaux et les mouvements, et s’oppose même à toute restriction aux voyages ».C’est la sixième fois que l’organisation internationale qualifie une épidémie d’USPPI. Ghebreyesus a souligné qu’une coopération internationale s’imposait plus que jamais afin d’empêcher l’expansion du nouveau coronavirus.