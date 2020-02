Coronavirus : le vice-ministre de la Santé convoqué au Parlement

Photo : YONHAP News

La commission chargée de la santé publique et de la sécurité sociale à l’Assemblée nationale s’est réunie en urgence afin de discuter de la situation et des mesures prises face à la propagation de l’épidémie du coronavirus. En effet, le choix fait par le gouvernement de deux sites d’hébergement temporaire pour l’isolement, pendant deux semaines, des ressortissants sud-coréens de Wuhan rapatriés, suscite une vive polémique dans la société.Ces deux établissements d’accueil sont des centres de formations dédiés aux fonctionnaires dans le district de Jincheon et dans la ville d’Asan, situés respectivement dans les provinces de Chungcheong du Nord et du Sud. Les riverains ont été nombreux à exprimer leur colère et à manifester dans les rues, tout comme les députés de ces régions, qui ont vivement critiqué l’administration de Moon Jae-in d’avoir pris unilatéralement une telle décision, sans en avoir préalablement discuté avec les collectivités locales concernées. Ils lui ont demandé de réfléchir à d’autres options, telles que des bâtiments au sein d’une base militaire ou d’autres équipements de fortune, comme c’est le cas dans d’autres pays.Au cours de cette séance, le vice-ministre de la Santé a été amené à présenter ses excuses sur le fait que le gouvernement n’avait pas suffisamment communiqué avec les habitants des zones concernées. Mais Kim Gang-lip a souligné que l’exécutif avait choisi ces centres après avoir pris en considération différents facteurs.La première force d’opposition conservatrice, le Parti Liberté Corée (PLC), a demandé d’imposer une interdiction totale aux Chinois d’entrer sur le territoire sud-coréen. Et il a accusé le gouvernement d’abandonner son rôle de « tour de contrôle » face à la catastrophe. Le Minjoo, le parti au pouvoir, l’a appelé à cesser toute conflit politique, soulignant que le moment était venu de faire confiance au gouvernement et de coopérer étroitement, sans distinction de couleurs politiques.