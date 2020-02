Dossier nucléaire nord-coréen : Lee Do-hoon à Bruxelles

Photo : YONHAP News

Le négociateur nucléaire sud-coréen s’est rendu, hier, au siège de l’Union européenne (UE), à Bruxelles, afin de participer à une réunion du Comité politique et de sécurité (CoPS). A cette occasion, Lee Do-hoon a expliqué aux 28 pays membres de l’UE la politique nord-coréenne de Séoul visant à la dénucléarisation et à l’installation d’une paix permanente dans la péninsule et demander la coopération de l’Europe en la matière.De son côté, Bruxelles a réaffirmé son soutien pour la diplomatie sud-coréenne en soulignant l’importance du retour de la Corée du Nord à la table des négociations.En marge de la conférence, l’officiel sud-coréen a échangé avec des responsables du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), dont sa secrétaire générale, Helga Maria Schmid, sur la situation au nord du 38e parallèle et les perspectives des pourparlers nucléaires.Lee s’est ensuite envolé pour Berlin afin de s’entretenir avec des cadres du ministère allemand des Affaires étrangères, toujours sur le dossier nord-coréen. L’Allemagne est membre non-permanent du Conseil de sécurité de l’Onu pour la période 2019-2020 et occupe la présidence du Comité des sanctions contre la Corée du Nord, placé sous l’égide de l’organe sécuritaire des Nations unies.