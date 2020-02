Production, consommation, investissement : triple hausse pour le 2e mois consécutif

Photo : YONHAP News

Voici une nouvelle encourageante pour l’économie sud-coréenne. Les trois principaux indicateurs économiques portant sur la production, la consommation et l’investissement ont connu, au mois de décembre 2019, une progression pour le deuxième mois d’affilée.D’après les chiffres publiés aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), la production industrielle a augmenté de 1,4 % en glissement mensuel. L’augmentation a été particulièrement importante dans les secteurs manufacturier et minier avec 3,5 %, alors que le secteur des services a enregistré un léger recul de 0,1 %, notamment en raison du nouveau coronavirus.Du côté de la consommation, les ventes des détaillants se sont accrues de 0,3 % en valeur, grâce aux belles performances de l’industrie automobile, boostée par la sortie de nouveaux modèles, et de celle des biens durables, comme les produits électroménagers.Enfin, les investissements dans les équipements de transport et les machines ont progressé respectivement de 9,1 % et 15,7 % en un mois.