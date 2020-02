Simulation du sommet Corée du Sud-Asean : 90 étudiants de 11 pays se réunissent à Busan

Photo : YONHAP News

90 étudiants venant de Corée du Sud et des dix pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) se réunissent à Busan afin de participer à une simulation du sommet entre les deux parties, baptisée « Korea-Asean Frontier Forum ».La municipalité de Busan a annoncé que cet événement se déroulerait aujourd’hui et demain. Ce forum, créé en 2010, est financé par le fonds de coopération Corée du Sud-Asean et la ville de Busan située dans le sud-est de la péninsule coréenne.Les participants, représentant leur pays ou jouant le rôle de l’équipe de la présidence, vont discuter de thèmes portant sur l’Homme, la paix et la prospérité mutuellement bénéfique, avant de rédiger une déclaration commune. La paix dans la péninsule, la nouvelle politique du Sud du gouvernement sud-coréen ainsi que la coprospérité occuperont le cœur de leur discussion.Différents programmes touristique et culturel dans la deuxième ville sud-coréenne sont également prévu pour ces jeunes délégations.