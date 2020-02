Coronavirus : lancement d’une méthode de dépistage plus efficace

Photo : YONHAP News

Dès aujourd’hui, les autorités sanitaires utilisent une nouvelle méthode pour détecter le nouveau coronavirus à l’aéroport international d’Incheon et dans 18 instituts de recherches en santé et en environnement.D’après le Centre de prévention et de contrôle des maladies (KCDC), ce nouvel examen, recourant à une technique d’amplification génique in vitro, permet d’obtenir des résultats fiables en seulement six heures. Et, point intéressant, ce kit, appelé « Real Time RT-PCR », peut être fabriqué localement.Jusqu’à présent, il fallait passer par deux étapes : identifier dans un premier temps la présence de tous les coronavirus présents dans l’organisme, puis identifier plus précisément le 2019-nCoV. Plus de 24 heures étaient nécessaires pour obtenir un résultat.Les autorités sanitaires vont demander une « approbation d’urgence » de ces nouveaux kits afin de pouvoir élargir leur utilisation aux établissements médicaux privés. Ceux-ci pourront ainsi en disposer, au plus tôt, dès le début du mois prochain.