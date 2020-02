Coronavirus : un 7e cas confirmé en Corée du Sud et 18 cas suspects parmi les rapatriés de Wuhan

Photo : YONHAP News

Le Centre de prévention et de contrôle des maladies (KCDC) a annoncé ce matin qu’un jeune sud-Coréen était également infecté par le 2019-nCoV, le nouveau coronavirus venant de Chine. Il a été placé à l’isolement dans le Centre médical de Séoul. Le bilan atteint désormais sept cas confirmés dans le pays.D’après le KCDC, cet homme de 28 ans a quitté Wuhan et a fait escale à Qingdao, avant d’arriver à l’aéroport international d’Incheon dans la nuit du 23 janvier dernier. Mercredi dernier, alors qu’il a commencé à ressentir des symptômes tels que de la fièvre, de la toux et des glaires au fond de la gorge, il s’est déclaré auprès du centre de santé de sa région qui l’a d’abord placé à l’isolement chez lui. Hier soir, un diagnostic plus poussé a confirmé son infection.Parallèlement, le pays du Matin clair compte de nouveaux cas suspects parmi les 368 ressortissants qui ont été rapatriés ce matin depuis Wuhan, première vague d’évacuation des expatriés sud-coréens. En effet, le KCDC a annoncé que 18 passagers montraient des symptômes suspects, alors qu’ils n’en avaient pas lors de leur embarquement à l’aéroport international de Tianhe, dans la capitale du Hubei.L’équipe médicale à bord de l’avion a effectué un contrôle de la température des passagers pendant le vol, et 12 personnes étaient fiévreuses. Elles ont alors été séparées des autres passagers et placées dans les cabines au premier étage de l’appareil. Six autres ont été classées comme cas suspects lors d’un contrôle effectué après leur atterrissage, à l’aéroport de Gimpo, près de Séoul.Selon un expert, le port du masque et l’état de nervosité peuvent faire monter la température du corps. Des examens approfondis permettront d’en savoir plus prochainement.