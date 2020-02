Pyongyang reporte le démantèlement des installations touristiques aux monts Geumgang

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a informé la Corée du Sud qu’elle allait reporter le démantèlement des installations touristiques aux monts Geumgang, afin de concentrer tous ses efforts pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus.D’après le ministère sud-coréen de la Réunification, Pyongyang en a fait part hier, vers 23h, par la ligne directe de fax reliant les deux capitales mise en place le jour même afin de poursuivre les travaux du bureau de liaison de Gaeseong. En effet, les autorités des deux pays ont convenu de fermer provisoirement ce bureau pour endiguer toute diffusion de l’épidémie.Des lignes de téléphone et de fax ont été donc installées. Un test s'est déroulé hier vers 22h 30. Et une conversation téléphonique entre les deux côtés a encore eu lieu ce matin à 9h.Pour rappel, le pays communiste ne cessait ces derniers temps de demander au Sud de retirer tous les bâtiments et équipements du site construits par le conglomérat sud-coréen Hyundai. De son côté, le gouvernement sud-coréen répondait en demandant une rencontre en face-à-face pour en discuter. Les concertations sur ce sujet étaient en suspens depuis plusieurs semaines.