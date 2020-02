38 North : Kim Jong-un se distingue de ses prédécesseurs par sa stratégie diplomatique

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, semble, de prime abord, ressembler à ses prédécesseurs, son grand-père Kim Il-sung et son père Kim Jong-il. Mais il se distingue de par son habileté diplomatique et sa réflexion plus rationnelle. C’est du moins ce qu’a analysé 38 North, site spécialisé dans le suivi du pays communiste. Dans un article publié hier, il attire l’attention sur les récentes attitudes de l’homme fort de Pyongyang vis-à-vis des Etats-Unis. Par exemple, déçu par la déconvenue du deuxième sommet avec le président américain, le jeune leader s’est retenu de livrer des attaques personnelles contre Donald Trump.Et alors que le royaume ermite a fixé unilatéralement la fin de l’année dernière comme l’échéance des négociations avec Washington, Kim a prononcé le mot « cadeau de Noël » et a laissé planer une sorte d’ambiguïté stratégique sur son programme nucléaire. Mais au final, il a su faire preuve de patience et de retenue, se gardant d’effectuer un test nucléaire ou balistique, considéré comme une « ligne rouge à ne pas dépasser » par les USA.Enfin, 38 North imagine que Kim III évitera de provoquer le numéro un américain, toujours imprévisible dans ses décisions. Il prédit ainsi qu’il suivra de près le processus de destitution en cours et la campagne présidentielle américaine, ainsi que la situation en Iran et le conflit commercial entre Washington et Pékin, avant d’établir une nouvelle stratégie.