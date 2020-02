Coronavirus : les rapatriés de Wuhan sont arrivés dans les centres d’isolement

Photo : YONHAP News

La première opération d’évacuation des ressortissants sud-coréens de Wuhan s’est bien déroulée. Parmi les 368 individus arrivés ce matin à l'aéroport de Gimpo, les autorités sanitaires ont détecté 18 cas suspects. Hormis ceux-ci, tous ont été conduits par des véhicules de la police vers deux centres publics situés dans le centre du pays.D’abord, 200 personnes sont arrivées vers 12h 50 au centre de formation des policiers, localisé dans la ville d’Asan, dans la province de Chungcheong du Sud. Lors de leur entrée sur le site, il n’y a pas eu de heurts avec les habitants locaux, comme certains le redoutaient. Les manifestants, qui occupaient les lieux jusqu’à hier, ont décidé de ne plus s’opposer à cet hébergement temporaire.Les 150 autres expatriés sont arrivés vers 13h 20 dans un centre de formation des fonctionnaires, situé dans le district de Jincheon, dans la province de Chungcheong du Nord. Le transfert de l’aéroport vers ces bâtiments s’est également déroulé sereinement. En effet, les riverains ont mis fin à leur sit-in, déclarant qu’ils acceptaient cette grande cause nationale. En contrepartie, ils ont demandé au gouvernement d’assurer pleinement la prévention et le contrôle sanitaire.Ces 350 rapatriés seront isolés pendant 14 jours, à savoir la période d’incubation du nouveau coronavirus. S’ils ne présentent pas de symptômes suspects d’ici là, ils pourront regagner leur domicile.