Le Premier ministre met en place 2 entités stratégiques pour suivre les réformes en cours des institutions du pouvoir

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a annoncé, aujourd’hui, qu’il allait mettre en place, sous son égide, deux entités chargées de préparer, respectivement, la création d’une agence chargée d’enquêter sur la corruption de hauts fonctionnaires, prévue en juillet, et la redistribution des pouvoir d’enquête entre le Parquet et la Police.Concernant la nouvelle agence, Chung Sye-kyun a tenu à préciser qu’il s’agissait d’un organe indépendant qui allait mener des investigations sans tabou, avec pour objectif de mettre fin à toutes sortes de pratiques de corruption au sein des hauts cadres de l’État, et de collusion entre le pouvoir et la Justice.Quant au second point, le chef du gouvernement a expliqué qu’il allait modifier les décrets et les règlements sur les principes et les modalités d’enquête en concertation étroite avec les ministères de la Justice et de l’Intérieur. Afin de prévenir tout abus de pouvoir de la Police, dont la marge de manœuvre devait être accrue après la réforme, il a fait savoir qu’il envisageait d’adopter un système de « police municipale » et de « siège national des investigations ».Enfin, l’ancien président de l’Assemblée nationale a appelé le Parlement à adopter rapidement le projet de la loi sur la réforme de la Police pour assurer plus efficacement, à la fois la sécurité des citoyens dans leur vie quotidienne et les droits de l’Homme tout au long du processus d’investigation.De son côté, le président de la République, Moon Jae-in, a salué les réformes en cours des institutions du pouvoir, en affirmant que la création de l’agence chargée d’enquêter sur la corruption de hauts fonctionnaires était d’autant plus significative que le Parquet n’arrivait pas à corriger lui-même ses erreurs du passé.