Coronavirus : 4 nouveaux cas confirmés en Corée du Sud, 11 contaminés au total

Photo : YONHAP News

Le Centre de prévention et de contrôle des maladies (KCDC) a rapporté, cet après-midi, l’identification de quatre nouvelles personnes contaminées par le nouveau coronavirus, le 2019-nCoV. Ce qui porte désormais le bilan à 11 cas infectés.Le KCDC a apporté une précision concernant le cas n°8. Il s’agit d’une femme sud-coréenne âgée de 62 ans qui a visité Wuhan, le foyer de l’épidémie. Elle est arrivée à l’aéroport international d’Incheon le 23 janvier dernier, après avoir transité par Qingdao. Elle a pris le même vol QW9901 que le patient n°7. Elle a immédiatement été placée à l’isolement.Le patient n°7, rappelons-le, est un sud-Coréen de 28 ans. Mercredi dernier, alors qu’il a commencé à ressentir des symptômes tels que de la fièvre, de la toux et des glaires au fond de la gorge, il s’est déclaré auprès du centre de santé de sa région qui l’a d’abord placé à l’isolement chez lui. Hier soir, un diagnostic plus poussé a confirmé son infection.En ce qui concerne les autres nouveaux cas, les autorités sanitaires tâchent actuellement d’en savoir plus.