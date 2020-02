Photo : YONHAP News

Le ciel, bien qu’il soit parsemé de nuages un peu partout sur le territoire, sera globalement beau au-dessus de la Corée du Sud pendant toute la journée et le week-end. Seuls les îlots de Dokdo seront sous la pluie voire la neige.L’indice de pollution de l’air (IQA US) sera « moyen » cet après-midi, autrement dit entre 50 et 100, avec des pics dépassant les 150 par moment. D’après les prévisions, samedi devrait être « mauvais » avec un retour à un niveau « moyen » dimanche.Au niveau des températures, il fera toujours bon, même si le mercure risque de chuter légèrement à partir de demain. Les maximales aujourd’hui atteindront 8°C à Séoul et Daejeon, 9°C à Daegu et sur l’île de Jeju, et 11°C à Busan.