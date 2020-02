Coronavirus : la Corée du Sud va interdire l’entrée des étrangers qui étaient dans le Hubei ces 14 derniers jours

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a décidé d’interdire aux étrangers, qui étaient au cours des deux dernières semaines dans la province chinoise du Hubei, d'entrer sur son territoire. C’est ce qu’a annoncé, dimanche après-midi, le Premier ministre Chung Sye-kyun.L’objectif de cette mesure est d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus. Elle entrera en vigueur mardi matin, le 4 février, à partir de minuit. Des nations comme les Etats-Unis et le Japon ont déjà émis une interdiction d’entrée similaire.Et ce n’est pas tout. Dans le cas des sud-Coréens revenant de la province où se situe Wuhan, foyer présumé de l'épidémie, il leur est conseillé de rester isolés chez eux pendant deux semaines après leur retour. L’entrée sans visa sur l’île de Jeju, située dans l'extrême sud-ouest du pays, une des destinations favorites des touristes étrangers dont les Chinois, sera suspendue. Et le contrôle sanitaire dans les aéroports internationaux dont celui d’Incheon sera renforcé.Le bilan de l'épidémie ne cesse d'augmenter, avec 304 décès et plus de 14 400 contaminés en Chine. Au pays du Matin clair, trois nouveaux cas ont été confirmés dimanche, ce qui porte à 15 le nombre de personnes atteintes du 2019-nCoV. Parmi les individus infectés, certains l'auraient été par transmission interhumaine.