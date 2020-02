Des avions américains surveillent encore la péninsule coréenne

Photo : YONHAP News

Un avion de reconnaissance de type RC-135S Cobra Ball a effectué, le 31 janvier dernier, une mission de reconnaissance en mer de l’Est, la mer qui sépare la péninsule coréenne et l'archipel japonais. C’est ce qu’a fait savoir, hier, le traqueur aérien Aircraft Spots.Selon ce site, un patrouilleur RC-135S a donc été envoyé vendredi dernier, vers 18 heures, depuis la base aérienne américaine de Kadena, située sur l’île japonaise d’Okinawa, en direction de la mer de l'Est. Cet avion, spécialisé dans la collecte de renseignements sur les trajectoires de missiles balistiques grâce à un capteur optique électronique, appartient à la base aérienne américaine d’Offutt, située dans l’État du Nebraska.Le même jour, un E-8C J-STARS, un autre appareil de l’US Air Force, a été détecté à environ 8,8 km au-dessus du pays du Matin clair. Cet avion de reconnaissance et d’attaque, doté d’un radar, est capable de surveiller de manière précise les sites de missiles et les mouvements de soldats et d’équipements en Corée du Nord.