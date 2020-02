Séoul et New Delhi renforcent leur coopération militaire

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense est parti aujourd’hui pour l’Inde dans le cadre d’une visite officielle de trois jours. Jeong Kyeong-doo s'entretiendra dès son arrivée avec son homologue Rajnath Singh afin de promouvoir la coopération et l’industrie de la défense.Le chef de la Défense sud-coréenne assistera ensuite au salon DefExpo 2020 à Lucknow. Prévu du 5 au 9 février, cet événement rassemblera quelque 700 entreprises venues d'une trentaine de pays. 12 sociétés sud-coréennes y seront présentes, telles que Hanwha Defense ou la Korea Aerospace Industries (KAI).Alors que la Corée du Sud célèbre cette année le 70e anniversaire de la guerre de Corée, Jeong ira visiter le 60e hôpital de campagne de l'armée indienne. En effet, alors que le monde venait en aide au pays du Matin clair lors de la guerre fratricide, c’est cette unité hospitalière qui a envoyé le plus grand corps médical. 627 médecins et infirmiers indiens ont ainsi soigné 220 000 soldats et civils.