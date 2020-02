L'unité Cheonghae porte secours à un navire iranien

Photo : YONHAP News

L'unité Cheonghae, appartenant à la marine sud-coréenne, a porté secours, samedi dernier à 17h, heure locale, à un navire iranien à la dérive depuis sept jours, à 445 km au sud-est du port de Mascate, situé dans le sultanat d’Oman.L'Alsohail, un caboteur pétrolier iranien de 50 tonnes, avec à son bord dix marins, était en détresse lorsque l'unité sud-coréenne a envoyé deux bateaux à grande vitesse. Le moteur du navire à la dérive était coupé et il ne restait plus de stock alimentaire.L'unité Cheonghae a été initialement envoyée en mission antipirate dans le golfe d'Aden, au large de la Somalie. Mais ces derniers jours, ses zones d'opération ont été élargies jusqu’au détroit d’Ormuz, sur fond de conflit militaire entre les Etats-Unis et l'Iran, afin d’assurer la sécurité des navires et des ressortissants sud-coréens dans la région.