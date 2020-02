Photo : YONHAP News

Le dernier long-métrage du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, « Parasite », a remporté, hier, le prix du meilleur film en langue étrangère lors de la cérémonie de l'Académie britannique des arts de la télévision et du cinéma (Bafta) 2020. Il s'agit du deuxième film sud-coréen à recevoir cette récompense après « Mademoiselle » de Park Chan-wook, en 2018.La comédie noire a également reçu au Royal Albert Hall de Londres le prix du meilleur scénario original. « 1917 » de Sam Mendes a été le grand vainqueur de cette soirée, raflant sept prix dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur.La veille, Bong Joon-ho et le coscénariste Han Jin-won ont reçu le prix Writers Guild of America (WGA) pour le meilleur scénario original.