Festival de Sundance : « Minari » remporte le Grand prix

Photo : YONHAP News

« Minari », le dernier long-métrage de l'Américain d'origine coréenne Lee Isaac Chung, a reçu, samedi dernier, le Grand prix du jury ainsi que le prix du public dans la catégorie fiction américaine lors du 36e Festival du film de Sundance, principal festival américain de cinéma indépendant.Le synopsis du film porte sur les difficultés rencontrées par une famille sud-coréenne qui s’installe dans une ferme située dans l’Arkansas pour réaliser le fameux « rêve américain ». Le casting rassemble les actrices Youn Yuh-jung et Han Ye-ri aux côtés de Steven Yeun et Will Patton, entre autres.Chung a déjà été primé en 2007 avec son premier long-métrage « Munyurangabo », par l’AFI Fest, un festival de cinéma annuel qui se tient chaque année à Hollywood et est organisé par l'American Film Institute.