Coronavirus : Moon s'engage à déployer tous les dispositifs afin de bloquer l’épidémie

Photo : YONHAP News

Le président de la République a ordonné le déploiement de toutes les ressources disponibles afin d’endiguer la propagation du 2019-nCoV. Lors d’une discussion avec des spécialistes en service sanitaire, organisée dimanche après-midi à la Maison bleue, Moon Jae-in a fait de la santé publique la priorité numéro un. Il a également demandé au secteur public et au secteur privé de se mobiliser autour du Centre de prévention et de contrôle des maladies (KCDC).Le locataire de la Cheongwadae a également ordonné le renforcement de la coopération entre le gouvernement central et les collectivités locales lors du conseil des ministres.Les virologistes, présents au cours de la rencontre d'hier, ont souligné l’importance de limiter le nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus dans le pays et le renforcement des fonctions et des capacités d’analyse du KCDC. Ils ont aussi mis en avant la nécessité de partager les informations et établir un système de coopération à l'échelle nationale, tout en répartissant les rôles entre les autorités sanitaires et les collectivités locales.Selon les experts, le plus important est d’inciter la population à respecter les consignes de prévention, comme se laver les mains.