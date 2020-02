Hong Nam-ki : sur le long terme, le 2019-nCoV sera défavorable à l'économie sud-coréenne

Photo : YONHAP News

La propagation du 2019-nCoV risque de détériorer la conjoncture économique sud-coréenne sur le long terme. C’est ce qu’a affirmé ce matin le vice-Premier ministre à l’Economie, lors d’une réunion ministérielle consacrée à la lutte contre le nouveau coronavirus. Selon lui, l’impact de cette l’épidémie sur l’économie sud-coréenne, reste pour l’instant limité. Et il est difficile, à l'heure actuelle, de prévoir l’évolution des choses.Également ministre des Finances, Hong Nam-ki a rappelé que la priorité du gouvernement consiste à éviter les pertes humaines et à enrayer le plus vite possible le 2019-nCoV, à travers l’application stricte de mesures préventives. Les efforts seront également déployés pour limiter les impacts négatifs sur l’économie du pays. Dans ce cadre, des équipes seront créées au sein des ministères concernés afin d’observer la situation sur le terrain dans différents secteurs, comme la restauration, l’hébergement, le tourisme, le transport, la logistique, etc.Le gouvernement a publié des mesures destinées à soutenir les entreprises exportatrices en difficultés et les professionnels frappés par la diminution de la demande en interne.