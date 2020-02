Coronavirus : les partis politiques divisés sur les mesures prises par le gouvernement

Photo : YONHAP News

L’ancien porte-parole de la Cheongwadae a fait savoir qu’il ne se lancerait pas dans la course aux prochaines législatives, qui auront lieu le 15 avril. Une annonce faite aujourd’hui via son compte Facebook, alors que le Minjoo, la formation présidentielle, évaluait sa candidature. Rappelons que le comité du parti au pouvoir chargé d’évaluer les candidatures pour le prochain scrutin, a reporté son jugement à trois reprises en raison de critiques liées à une affaire de spéculation immobilière.Par ailleurs, concernant les mesures prises par le gouvernement face à la propagation du 2019-nCoV, le Minjoo les a qualifiées d’appropriées. De son côté, le Parti Liberté Corée (PLC), la première formation d’opposition, a demandé aux autorités publiques d’introduire des dispositifs plus sévères. Il cite comme exemple la mise en place d’une interdiction formelle d’entrer sur le territoire sud-coréen aux étrangers venant de Chine, et non pas seulement de la province du Hubei, dont la capitale est Wuhan, le foyer de l’épidémie.Enfin, les patrons des trois groupes parlementaires se sont réunis ce matin afin de discuter du calendrier de la session extraordinaire de l’Assemblée nationale.