Coronavirus : les isolements de cas suspects et les annulations d’événements se multiplient

Pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus, l'armée sud-coréenne a placé à l’isolement quelque 800 soldats, soit au sein des casernes militaires, soit dans leur propre domicile. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la porte-parole du ministère de la Défense Choi Hyun-soo.Sont concernés environ 170 militaires ayant voyagé ces derniers jours en Chine, à Hong Kong ou à Macao, et quelque 630 soldats dont l'entourage a visité ces trois destinations.Les autorités militaires n'ont recensé jusqu'ici aucune contamination ni aucun cas suspect de soldat présentant des symptômes liés à cette épidémie. 200 membres des personnels militaires et médicaux ont été déployés dans 21 centres de contrôle sanitaire répartis dans les ports et aéroports du pays.Côté académique, le nouveau coronavirus provoque l'annulation de nombreuses cérémonies annuelles au sein des universités. À titre d'exemple, l'université d'Inha, située à Incheon, a annulé ses cérémonies de remise de diplômes et d'entrée, respectivement prévue le 21 et le 28 février.Le ministère de l'Education a effectué une enquête poussée auprès de 242 universités, qui a permis de recenser 112 étudiants et professeurs qui se sont rendus dans la province du Hubei, entre le 14 et le 28 janvier derniers. Il se prononcera cette semaine sur le report ou non de la rentrée universitaire, prévue début mars.